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14:59 (мск), источник: Ведомости

На Украине заявили о гибели при ударе по Николаеву бизнесмена из списка Forbes

В Николаеве в результате ракетного обстрела погибли генеральный директор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в окружении бизнесмена. Информацию об этом подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Знакомый Вадатурского сообщил, что ракета попала в дом предпринимателя. По его словам, мужчина «сидел в Николаеве до последнего», хотя у него была возможность уехать.

«Ночью в результате обстрела города Николаев трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании “Нибулон” Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Искренние соболезнования семье и близким», — цитирует «Страна.ua» Ермака.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате утренних и ночных ударов по Николаеву были повреждены здания отеля, двух образовательных учреждений, спорткомплекса, СТО и жилые дома, на месте обстрелов ликвидируют пожары.

В июне 2020 г. журнал «Forbes Украина» оценил состояние Вадатурского в $450 млн. В 2007 г. ему было присуждено звание Героя Украины.

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