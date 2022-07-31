На Украине заявили о гибели при ударе по Николаеву бизнесмена из списка Forbes

Знакомый Вадатурского сообщил, что ракета попала в дом предпринимателя. По его словам, мужчина «сидел в Николаеве до последнего», хотя у него была возможность уехать.
«Ночью в результате обстрела города Николаев трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании “Нибулон” Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Искренние соболезнования семье и близким», — цитирует «Страна.ua» Ермака.
Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате утренних и ночных ударов по Николаеву были повреждены здания отеля, двух образовательных учреждений, спорткомплекса, СТО и жилые дома, на месте обстрелов ликвидируют пожары.
В июне 2020 г. журнал «Forbes Украина» оценил состояние Вадатурского в $450 млн. В 2007 г. ему было присуждено звание Героя Украины.