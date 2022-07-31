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16:42 (мск), источник: РБК

В Севастополе ввели желтый уровень опасности после атаки на штаб флота

В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности после удара беспилотника по штабу Черноморского флота, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Пострадали шесть человек.

«Желтый уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», — говорится в сообщении.

По словам Развожаева, такая мера носит «профилактический» характер и означает усилие работы спецслужб. На жизни севастопольцев это никак не отразится, добавил он.

31 июля, в день Военно-морского флота России, Развожаев сообщил, что около 06:00 на территории штаба Черноморского флота случился взрыв после удара беспилотника. В результате пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней тяжести. В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что для атаки использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством.

Исходя из соображений безопасности праздничные мероприятия, посвященные дню ВМФ, было решено отменить, а жителям Севастополя рекомендовали оставаться дома.

Сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди выразили мнение, что атака произошла не с территории Украины. «Велика вероятность, что это было совершено с территории Крыма или конкретно Севастополя, потому что это самодельный беспилотник, вряд ли он прилетел с территории Украины», — сказал Цеков РБК. По его мнению, атаку совершили граждане Украины или те, кто их поддерживает.

Ковитиди высказала мнение, что атака могла быть совершена с территории Севастополя, однако подчеркнула, что эту информацию пока нельзя подтвердить. «О том, откуда и как произошел взрыв, мы сегодня сказать не можем, виновные разыскиваются», — сказала сенатор РБК.

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