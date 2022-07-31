В Севастополе ввели желтый уровень опасности после атаки на штаб флота

«Желтый уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», — говорится в сообщении.
31 июля, в день Военно-морского флота России, Развожаев сообщил, что около 06:00 на территории штаба Черноморского флота случился взрыв после удара беспилотника. В результате пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней тяжести. В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что для атаки использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством.
Исходя из соображений безопасности праздничные мероприятия, посвященные дню ВМФ, было решено отменить, а жителям Севастополя рекомендовали оставаться дома.
Сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди выразили мнение, что атака произошла не с территории Украины. «Велика вероятность, что это было совершено с территории Крыма или конкретно Севастополя, потому что это самодельный беспилотник, вряд ли он прилетел с территории Украины», — сказал Цеков РБК. По его мнению, атаку совершили граждане Украины или те, кто их поддерживает.
Ковитиди высказала мнение, что атака могла быть совершена с территории Севастополя, однако подчеркнула, что эту информацию пока нельзя подтвердить. «О том, откуда и как произошел взрыв, мы сегодня сказать не можем, виновные разыскиваются», — сказала сенатор РБК.