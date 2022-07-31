В Донецке мирный житель подорвался на мине «Лепесток»

«Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по улице Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1969 года рождения», — говорится в публикации.
Пострадавшего доставили в Республиканский травматологический центр.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе на «Лепестке» подорвался 42-летний мужчина. Кроме того, на Адыгейской улице при разминировании получил ранения сотрудник МЧС.
Накануне вечером ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Ураган», при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин «Лепесток». Эти мины малозаметны, из-за необычной формы их трудно опознать, и они взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.