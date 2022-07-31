В порту Бейрута обрушилась часть силосных зернохранилищ

Северная часть элеватора обрушилась после того, как прозвучал звук, похожий на взрыв. Есть ли пострадавшие, пока неясно.
В Министерстве транспорта Ливана позже заявили, что возможно обрушение новых частей силоса.
Пожар был вызван процессом брожения зерновых в жару, которые затем воспламенились. Пожарные и солдаты армии Ливана не смогли потушить огонь, который продолжал тлеть в течение нескольких недель, распространяя неприятный запах.
Министерства окружающей среды и здравоохранения Ливана на прошлой неделе выпустили инструкции для жителей, проживающих вблизи порта. В них советовалось оставаться в хорошо проветриваемых помещениях.
Силосы высотой 48 м выдержали силу взрыва, произошедшего в августе 2020 года, защитив от него западную часть Бейрута. Тогда в результате взрыва погибли более 200 человек, около 4 тыс. получили ранения, примерно 300 тыс. остались без крова.