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22:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Подозреваемые в подготовке теракта в Липецке действовали под контролем «Правого сектора»

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела против трех граждан Украины, которых задержали за попытку подрыва автостанции в Липецке. По версии ФСБ, подозреваемые действовали под контролем экстремистской и запрещенной в России организации «Правый сектор» и приехали в Россию в марте под видом беженцев.

Источник: РИА "Новости"

Советский райсуд Липецка заключил под стражу до 25 сентября трех граждан Украины — Александра Свергуна, Яну Данилову и Ирину Пузанову. Их подозревают в попытке совершить теракта. Согласно судебным постановлениям, которые есть у «Ъ», после предъявления обвинения они будут содержаться в СИЗО-1 Липецка.

Как рассказывал «Ъ», управление ФСБ по Липецкой области подозревает трех граждан Украины в приготовлении к теракту (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), участии в экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Максимальная санкция за совершение этих преступлений — 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемые входят в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенной в России экстремистской организацией «Правый сектор» под патронажем Службы безопасности Украины.

В ФСБ говорят, что подозреваемые проходили спецподготовку в учебном центре вооруженных сил Украины «Десна» под руководством иностранных инструкторов и готовились взорвать самодельную бомбу на автостанции «Сокол» в Правобережном округе Липецка.

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После задержания подозреваемых оперативники ФСБ обнаружили в лесу специальный тайник, в котором хранились детали взрывного устройства. В ведомстве рассказали, что нашли четыре тротиловые шашки общей массой 1,6 кг, электродетонатор и готовые поражающие элементы в виде гвоздей, гаек и шурупов. По оценке ФСБ, радиус осколочного поражения при взрыве мог достигнуть 500 м.

Как считает следствие, подозреваемые некоторое время планировали теракт: в их телефонах обнаружили переписку с руководством «Правого сектора», а Александр Свергун и вовсе признался, что проверял бдительность полиции, оставляя на автостанции сумки.

Оказалось, что Александр Свергун, Яна Данилова и Ирина Пузанова находились в России с 6 марта. Спустя полторы недели после начала специальной военной операции они пересекли государственную границу через автомобильный пункт пропуска и под видом беженцев заселились в один из пунктов временного размещения. Судя по сообщению ФСБ, речь идет об отеле в селе Горицы Добровского района Липецкой области. Ни один из задержанных не возражал против заключения под стражу. Оперативно связаться с их адвокатами «Ъ» не удалось.

В качестве подозреваемых вину признал ранее судимый Александр Свергун. По данным ФСБ, мужчину 1988 года рождения осудили за педофилию. Он разведен, на родине работал разнорабочим, на иждивении у него есть несовершеннолетний ребенок. Также вину признала разведенная Яна Данилова, у которой на иждивении никого нет. Об отношении к вине Ирины Пузановой в документах суда не говорится. У нее есть двое несовершеннолетних детей, суд обратил внимание следствия, что их необходимо передать на попечение близких родственников или поместить в детское или социальное учреждение. Все задержанные имеют среднее образование.

Отправляя подозреваемых под стражу, суд признал, что их задержали на законных основаниях, а возможности избрать для них более мягкую меру пресечения нет. Как указано в материалах, подозрения ФСБ подтверждаются показаниями всех подозреваемых и свидетеля.

Сергей Толмачев, Воронеж

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