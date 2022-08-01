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10:58 (мск), источник: Российская газета

В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

В воскресенье днем в Москве на 85 году жизни скончался известный советский и российский политический и общественный деятель Вадим Викторович Бакатин. Он был последним из действующих председателей КГБ СССР. При нем прошла реформа некогда всесильного ведомства, после чего Комитет госбезопасности был разделен на несколько самостоятельных спецслужб.

Источник: РИА "Новости"

Родился Вадим Бакатин 6 ноября 1937 года, в городе Киселевск тогда Новосибирской области, а сейчас — Кемеровской области. Свой трудовой путь Бакатин начал в Кузбассе. Здесь он работал в строительном управлении и «Кемеровохимстрое», был секретарем Кемеровского горкома и обкома КПСС. В 1983 году Вадим Бакатин попал в поле зрения заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, будущего члена Политбюро Егора Лигачева, после чего начался карьерный взлет Бакатина.

С октября 1983 года по март 1985 года — инспектор ЦК КПСС. Затем, после окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС был направлен на должность первого секретаря Кировского обкома КПСС, которую занимал с 22 марта 1985 года по 26 мая 1987 года.

Стал первым в СССР региональным лидером КПСС, занявшим свой пост при новом Генеральном секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве. В октябре 1988 года Горбачев неожиданно предложил Бакатину занять должность министра Внутренних дел СССР. Ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. 23 марта 1990 года был назначен членом Президентского совета СССР. На пост министра Бакатина после XIX Всесоюзной конференции КПСС пригласил Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев со словами: «Мне не нужны министры-милиционеры. Мне нужны политики».

Сам Вадим Бакатин впоследствии вспоминал: «…Горбачев был уверен, что я никогда не буду красть, а мои слабости, мой провинциализм были ему скорее на руку. По-видимому, выбирая меня на этот исключительно важный государственный пост, он считал, что мною можно будет легко управлять. Совершенно справедливое желание, а ошибся он или нет — не мне судить». На посту главы МВД он проработал до 1 декабря 1990 года, после чего был освобожден, как считалось, из-за слишком мягкой позиции и отказа применять силу при разгоне демонстраций в союзных республиках. 12 июня 1991 года участвовал в качестве независимого кандидата на выборах Президента РСФСР, где набрал около 6 млн голосов избирателей. В своей предвыборной программе Бакатин выступал за сохранение СССР, рассматривая Россию как «главный союзообразующий компонент государства», за переход к рынку, но без излишней поспешности.

Далее уже во время ГКЧП Бакатин выступал активным переговорщиком с его организаторами для исключения массового кровопролития. После провала ГКЧП, 23 августа 1991 года по настоянию Ельцина президент СССР Михаил Горбачев и президенты союзных республик в ходе встречи в Кремле предложили Вадиму Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования. Однако, приступив к реформированию, Вадим Бакатин считал неприемлемыми наиболее радикальные инициативы Ельцина — такие, как полное упразднение КГБ, увольнение всех его сотрудников и набор новых кадров в новую структуру. По мнению Бакатина, это привело бы к развалу органов безопасности. Он подчеркивал, что его вариант реорганизации КГБ «был вариантом реформ, а не разрушения».

В итоге ряд управлений Комитета стали самостоятельными спецслужбами — такими, как СВР, ФСО и ФАПСИ, также из подчинения КГБ были выведены Пограничные войска. Оставшиеся структурные подразделения составили основу Межреспубликанской службы безопасности — основного правопреемника КГБ.

6 ноября 1991 года указом президента СССР Вадим Бакатин был назначен руководителем Межреспубликанской службы безопасности — МСБ. 15 января 1992 года указом Бориса Ельцина Бакатин официально был освобожден от должности руководителя МСБ. Аналогичный указ не был издан Президентом СССР М. Горбачевым перед уходом в отставку 25 декабря 1991 года. Как вспоминал Бакатин, Ельцин до подписания указа об отставке предлагал ему отправиться послом в США, но Бакатин отказался. И это даже не смотря на то, что он оказал неоценимую услугу властям США, передав в качестве жеста доброй воли схемы суперсоврменной прослушки нового комплекса зданий американского посольства в Москве. Бакатин никогда не оправдывался, когда его обвиняли чуть ли не в предательстве за передачу американцам секретов. Но позже стало известно, что решение принимал не он сам, а получил на это санкцию высшего руководства страны.

Как стало известно «РГ», Вадима Викторовича Бакатина похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.

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