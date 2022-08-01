В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

Родился Вадим Бакатин 6 ноября 1937 года, в городе Киселевск тогда Новосибирской области, а сейчас — Кемеровской области. Свой трудовой путь Бакатин начал в Кузбассе. Здесь он работал в строительном управлении и «Кемеровохимстрое», был секретарем Кемеровского горкома и обкома КПСС. В 1983 году Вадим Бакатин попал в поле зрения заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, будущего члена Политбюро Егора Лигачева, после чего начался карьерный взлет Бакатина.
С октября 1983 года по март 1985 года — инспектор ЦК КПСС. Затем, после окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС был направлен на должность первого секретаря Кировского обкома КПСС, которую занимал с 22 марта 1985 года по 26 мая 1987 года.
Стал первым в СССР региональным лидером КПСС, занявшим свой пост при новом Генеральном секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве. В октябре 1988 года Горбачев неожиданно предложил Бакатину занять должность министра Внутренних дел СССР. Ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. 23 марта 1990 года был назначен членом Президентского совета СССР. На пост министра Бакатина после XIX Всесоюзной конференции КПСС пригласил Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев со словами: «Мне не нужны министры-милиционеры. Мне нужны политики».
Сам Вадим Бакатин впоследствии вспоминал: «…Горбачев был уверен, что я никогда не буду красть, а мои слабости, мой провинциализм были ему скорее на руку. По-видимому, выбирая меня на этот исключительно важный государственный пост, он считал, что мною можно будет легко управлять. Совершенно справедливое желание, а ошибся он или нет — не мне судить». На посту главы МВД он проработал до 1 декабря 1990 года, после чего был освобожден, как считалось, из-за слишком мягкой позиции и отказа применять силу при разгоне демонстраций в союзных республиках. 12 июня 1991 года участвовал в качестве независимого кандидата на выборах Президента РСФСР, где набрал около 6 млн голосов избирателей. В своей предвыборной программе Бакатин выступал за сохранение СССР, рассматривая Россию как «главный союзообразующий компонент государства», за переход к рынку, но без излишней поспешности.
Далее уже во время ГКЧП Бакатин выступал активным переговорщиком с его организаторами для исключения массового кровопролития. После провала ГКЧП, 23 августа 1991 года по настоянию Ельцина президент СССР Михаил Горбачев и президенты союзных республик в ходе встречи в Кремле предложили Вадиму Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования. Однако, приступив к реформированию, Вадим Бакатин считал неприемлемыми наиболее радикальные инициативы Ельцина — такие, как полное упразднение КГБ, увольнение всех его сотрудников и набор новых кадров в новую структуру. По мнению Бакатина, это привело бы к развалу органов безопасности. Он подчеркивал, что его вариант реорганизации КГБ «был вариантом реформ, а не разрушения».
В итоге ряд управлений Комитета стали самостоятельными спецслужбами — такими, как СВР, ФСО и ФАПСИ, также из подчинения КГБ были выведены Пограничные войска. Оставшиеся структурные подразделения составили основу Межреспубликанской службы безопасности — основного правопреемника КГБ.
6 ноября 1991 года указом президента СССР Вадим Бакатин был назначен руководителем Межреспубликанской службы безопасности — МСБ. 15 января 1992 года указом Бориса Ельцина Бакатин официально был освобожден от должности руководителя МСБ. Аналогичный указ не был издан Президентом СССР М. Горбачевым перед уходом в отставку 25 декабря 1991 года. Как вспоминал Бакатин, Ельцин до подписания указа об отставке предлагал ему отправиться послом в США, но Бакатин отказался. И это даже не смотря на то, что он оказал неоценимую услугу властям США, передав в качестве жеста доброй воли схемы суперсоврменной прослушки нового комплекса зданий американского посольства в Москве. Бакатин никогда не оправдывался, когда его обвиняли чуть ли не в предательстве за передачу американцам секретов. Но позже стало известно, что решение принимал не он сам, а получил на это санкцию высшего руководства страны.
Как стало известно «РГ», Вадима Викторовича Бакатина похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.