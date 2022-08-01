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11:35 (мск), источник: ТАСС

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который первым в рамках реализации «продуктовой сделки» вышел с грузом зерновых с Украины, должен прибыть к Стамбулу 2 августа, сообщило в понедельник Минобороны Турции.

Источник: AP 2022

«Судно, груженное кукурузой, которое в понедельник вышло из Одессы, ожидается в Стамбуле во вторник», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после досмотра в морском пункте контроля у Стамбула судно проследует пролив Босфор и направится к месту назначения.

Сухогруз перевозит свыше 26 тыс. тонн зерновых и следует в ливанский порт Триполи.

Ранее стало известно, что первый караван с украинским зерном будет состоять из 16 сухогрузов. Его будут сопровождать беспилотники. Кроме того, прохождение судов с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра.

Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило информацию о выходе судна из порта Одессы.

«В понедельник, 1 августа, утром первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. Им стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который должен перевезти зерно в Ливан», — цитирует его сообщение украинское издание «Апостроф».

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