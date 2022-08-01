Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

«Судно, груженное кукурузой, которое в понедельник вышло из Одессы, ожидается в Стамбуле во вторник», — говорится в сообщении.
Сухогруз перевозит свыше 26 тыс. тонн зерновых и следует в ливанский порт Триполи.
Ранее стало известно, что первый караван с украинским зерном будет состоять из 16 сухогрузов. Его будут сопровождать беспилотники. Кроме того, прохождение судов с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра.
Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило информацию о выходе судна из порта Одессы.
«В понедельник, 1 августа, утром первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. Им стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который должен перевезти зерно в Ливан», — цитирует его сообщение украинское издание «Апостроф».