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15:57 (мск), источник: Известия

Суд ДНР рассмотрит уголовное дело еще пятерых иностранных наемников

Верховный суд в Донецкой Народной Республики (ДНР) рассмотрит уголовное дело в отношении трех подданных Великобритании, а также гражданина Швеции и гражданина Хорватии, которые входили в националистическую группировку «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие вооруженные формирования на Украине. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе судебной инстанции.

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Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

«В производство апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана и Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», — цитирует ТАСС представителя суда.

Уточняется, что дата слушания дела по существу и формат заседаний пока не определены. Все боевики были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь».

Известно, что британцы отказались сотрудничать со следствием и давать показания по делу, а гражданин Швеции, который был взят в плен на «Азовстали», отверг обвинение правоохранителей об участии в боевых действиях на территории ДНР.

29 июля также сообщалось, что дела британских наемников Дилана Хили и Эндрю Хилла готовы к передаче в суд ДНР. Британцам предъявлено обвинение по статье «Наемничество».

1 июля стало известно, что в отношении Хили и Хилла расследуются уголовные дела. Отмечалось, что им инкриминируются те же статьи, что и трем ранее осужденным на смертную казнь британским гражданам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму.

7 июня в Донецке состоялся судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых оказались Пиннер, Аслин и Брагим. Им были выдвинуты обвинения в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР. Адвокаты иностранцев подали апелляцию на приговор суда.

20 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. Подготовку устава она назвала одной из важнейших задач, поскольку на его основании будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных. По ее словам, представители соответствующих органов России уже производят следственные действия на территории республик.

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