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17:38 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая-Константиновка

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Силы ДНР пересекли трассу Ясиноватая-Константиновка, развивая наступление на Авдеевку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Есть определённые успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая-Константиновка, что позволило уже выйти на достаточно серьёзный плацдарм в направлении Авдеевки», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, подразделения ДНР закрепились в населенном пункте Пески и развивают наступление в направлении Марьинки, уточнил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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