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11:17 (мск), источник: Ведомости

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за вспышки оспы обезьян, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Источник: Reuters

Уточняется, что вакцинация будет проводиться на базе уже существующих клиник, которые были созданы во время пандемии COVID-19. В прошлом месяце власти Калифорнии обратились к федеральным властям с просьбой выдать больше лекарственных препаратов не только для людей с подтвержденными и вероятными случаями оспы, но и для тех, кто находится в группе риска. По данным властей, сейчас штат получил около 61 000 доз вакцин, из них 25 000 уже были использованы.

Ранее режим ЧС ввели власти Нью-Йорка. По словам губернатора Кэти Хочул, каждый четвертый случай оспы обезьян приходится на штат Нью-Йорк. Всего в штате было зафиксировано 1390 случаев, он лидирует по числу заражений. На втором месте — штат Калифорния (827). Всего в стране выявили 5811 зараженных, следует из данных американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент Джо Байден рассматривает возможность введения ЧС по всей стране в связи со вспышкой оспы обезьян.

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