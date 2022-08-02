Верховный суд запретил батальон «Азов»* в России

«Признать батальон “Азов”* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение судья.
Против ряда боевиков «Азова»* в России уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве и тому подобных. Теперь же боевики «Азова»* могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации с более серьезными сроками. Так, для участников УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.
* Запрещенная в России террористическая организация.