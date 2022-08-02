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13:39 (мск), источник: © РИА Новости

Верховный суд запретил батальон «Азов»* в России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал украинский батальон «Азов»* террористической организацией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Признать батальон “Азов”* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение судья.

Против ряда боевиков «Азова»* в России уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве и тому подобных. Теперь же боевики «Азова»* могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации с более серьезными сроками. Так, для участников УК РФ предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации, разумеется, до задержания и начала следственных действий.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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