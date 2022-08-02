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15:37 (мск), источник: © РИА Новости

Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские артиллеристы уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, сообщило российское Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», — говорится в сводке военного ведомства за 2 августа.

Также в Минобороны заявили, что при обстреле боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска ликвидированы более 130 националистов. При этом примерно 70 оставшихся военнослужащих спешно покинули позиции и направились в Конотоп, где их разоружили и признали дезертирами.

Кроме того, российские ВКС уничтожили более 50 бойцов 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского “Иностранного легиона” в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — также указано в сводке.

В Харьковской области ВКС ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

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