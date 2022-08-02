2 августа, источник: ТАСС
В МЧС заявили, что обвиняемый по делу о пожаре в хостеле инспектор действовал по закону
Министерство окажет Роману Сабельникову юридическую поддержку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожарный инспектор Роман Сабельников, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы, действовал в рамках закона. Об этом заявили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России в ответ на просьбу агентства прокомментировать задержание и предъявление обвинения своему сотруднику.
«МЧС России считает, что Роман Сабельников честно и профессионально выполнял свою работу, исходя из буквы закона, что подтвердила служебная проверка. Министерство окажет ему всю необходимую юридическую поддержку в части защиты своих прав и возможности доказать свою невиновность. Министерство также будет оказывать содействие следствию и рассчитывает на проведение объективного и беспристрастного расследования», — сообщили в пресс-службе МЧС.