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2 августа, источник: ТАСС

В МЧС заявили, что обвиняемый по делу о пожаре в хостеле инспектор действовал по закону

Министерство окажет Роману Сабельникову юридическую поддержку.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожарный инспектор Роман Сабельников, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы, действовал в рамках закона. Об этом заявили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России в ответ на просьбу агентства прокомментировать задержание и предъявление обвинения своему сотруднику.

«МЧС России считает, что Роман Сабельников честно и профессионально выполнял свою работу, исходя из буквы закона, что подтвердила служебная проверка. Министерство окажет ему всю необходимую юридическую поддержку в части защиты своих прав и возможности доказать свою невиновность. Министерство также будет оказывать содействие следствию и рассчитывает на проведение объективного и беспристрастного расследования», — сообщили в пресс-службе МЧС.

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