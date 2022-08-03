Собчак сообщила о частичном параличе лица у Чубайса

У бывшего спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса подтвердился диагноз «синдром Гийена-Барре», сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на его жену, режиссера Авдотью Смирнову.
«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», — написала Собчак.
Она опровергла предположения, что причиной болезни экс-главы «Роснано» стал коронавирус. По ее словам, Чубайс переболел COVID-19 два года назад, а прививался последний раз полгода назад.
31 июля журналистка сообщила со ссылкой на супругу Чубайса о внезапном ухудшении его состояния: у него «начали отниматься руки и ноги».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя госпитализацию бывшего спецпредставителя главы государства, заверил, что ему окажут помощь, если он за ней обратиться. В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления.
Как писала газета Corriere della Sera, Чубайсу стало плохо во время отдыха на курорте Коста-Смеральда (Изумрудный берег) на Сардинии. Его отвезли в больницу города Ольбия на северо-востоке острова в тяжелом состоянии. Издание Repubblica отмечало, что экс-глава «Роснано» почувствовал себя плохо внезапно.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что он не может ходить, но может говорить.
По информации Repubblica, Чубайс последние несколько недель отдыхал на Сардинии. В Италию он приехал в мае, а перед этим, после отъезда из России, посетил Турцию и Израиль. Помимо Сардинии в Италии он побывал в Тоскане, где у него, как пишет газета, есть недвижимость. В мае представитель Чубайса отрицал, что экс-глава «Роснано» был в Италии и что у него есть собственность за границей.
Экс-глава «Роснано» ушел с поста спецпредставителя главы государства и уехал из страны, сообщило в конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это решение агентство связало с его позицией по Украине. Позднее в Кремле подтвердили увольнение Чубайса.