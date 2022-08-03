Командир артиллерийского дивизиона с позывным «Корса» погибла в ДНР

Она была полковником гвардии и почетным гражданином Горловки.
«От лица всех горловчан я выражаю искренние соболезнования семье Ольги Сергеевны, всем, кто ее знал и любил. Это невосполнимая утрата для всех нас!» — сказал Приходько.
Также чиновник назвал военнослужащую победоносной и непоколебимой женщиной.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.