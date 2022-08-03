16:32 (мск), источник: ТАСС
Что известно о пожаре на складе Ozon в Подмосковье
Крупный пожар произошел на складе онлайн-ретейлера Ozon в селе Петровское в Истринском районе Подмосковья. По предварительным данным, пострадали 13 человек.
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Огонь быстро распространялся из-за обрушения кровли и доступа кислорода и охватил большую часть здания. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание в оборудовании. Компания возместит утраченные заказы и товары покупателям и продавцам.
ТАСС собрал основное, что известно о пожаре.