Выбраны лучшие снимки океана и его обитателей Морские котики и черепахи стали фаворитами этого года.
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
16:32 (мск), источник: ТАСС

Что известно о пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Крупный пожар произошел на складе онлайн-ретейлера Ozon в селе Петровское в Истринском районе Подмосковья. По предварительным данным, пострадали 13 человек.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Огонь быстро распространялся из-за обрушения кровли и доступа кислорода и охватил большую часть здания. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание в оборудовании. Компания возместит утраченные заказы и товары покупателям и продавцам.

ТАСС собрал основное, что известно о пожаре.

Что произошло?

  • В отдельном блоке фулфилмент-центра Ozon в селе Петровское произошло возгорание около 12:30 мск. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
  • Площадь пожара, по последним данным, составляет 50 тыс. кв. м.
  • На складе обрушилась стена, сообщили ТАСС в МЧС РФ. Тушение пожара осложняется из-за особенностей конструкции здания.
  • Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода образовались сильные конвективные потоки, из-за чего огонь быстро распространился на большую площадь, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
  • По информации источника ТАСС в экстренных службах, росту площади пожара способствовало позднее сообщение о возгорании и высокая загрузка склада.
  • По первым предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности. По информации источника ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло из-за аварийной работы электросети, в частности короткого замыкания в оборудовании.

Пострадавшие

  • 1 тыс. сотрудников эвакуировалась со склада самостоятельно.
  • По данным Центра медицины катастроф, пострадали 13 человек, двое из них госпитализированы.
  • Местонахождение двух человек, работавших на складе, пока не могут установить, сообщил губернатор Подмосковья.
  • Горящие склады были застрахованы на сумму в 17 млрд рублей, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Что делают власти?

  • Пожар тушат 96 человек и 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.
  • Для помощи в тушении направили пожарных из Москвы. На месте ЧП дежурят службы скорой помощи.
  • Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян и замглавы МЧС Илья Денисов прибыли на место пожара.
  • Прокуратура начала проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям ответственных лиц, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

Реакция

  • Товары, которые хранились в здании, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
  • Покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
  • Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.
  • Акции Ozon снижались на 3,82%, до 1 158,5 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 13:52 мск. Стоимость акций компании замедлила падение до 0,4% и находилась на уровне 1 199,5 рублей за бумагу, по данным биржи на 14:21 мск.

 "Они были настолько испуганы фильмом, что немедленно отправили его в спецслужбы Франции для консультации"
"Собственно, сама надпись свидетельствует о том отношении, которое было у американского народа к русским"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта