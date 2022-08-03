16:57 (мск), источник: © РИА Новости
На месте обстрела нефтебазы в Макеевке нашли осколки снаряда HIMARS
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Представители Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обнаружили на месте обстрела нефтебазы в Макеевке осколки боеприпаса РСЗО HIMARS с сохранившейся на них маркировкой, которая позволит определить производивший обстрел расчет, сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК, военный эксперт, майор Сергей Переверзев.