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16:57 (мск), источник: © РИА Новости

На месте обстрела нефтебазы в Макеевке нашли осколки снаряда HIMARS

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Представители Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обнаружили на месте обстрела нефтебазы в Макеевке осколки боеприпаса РСЗО HIMARS с сохранившейся на них маркировкой, которая позволит определить производивший обстрел расчет, сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК, военный эксперт, майор Сергей Переверзев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщило о возгорании на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.

«Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК были обнаружены осколки боеприпаса, которым украинские боевики третьего августа обстреляли нефтебазу в Макеевке. По характерным признакам можно сделать вывод, что объект был атакован РСЗО HIMARS. Кроме того, в нашем распоряжении имеются части боеприпаса с маркировкой серии, даты выпуска и другой важной информацией, по которой, возможно, в будущем получится определить производивший обстрел расчет», — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

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