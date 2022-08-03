Минобороны рассказало о требовании Украины разместить пленных в Еленовке

«Обращаю ваше внимание на анализ хронологии событий. 20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка “Азов”* были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.
Замминистра напомнил, что 28 июля 2022 года появилось видеопризнание в преступлениях азовцев* Дмитрия Козацкого. Далее, в ночь на 29 июля, нанесли удар по Еленовке из HIMARS.
Киевские власти приняли решение нанести удар по месту содержания военнопленных, чтобы устранить свидетелей их преступлений против собственного народа, добавил Фомин.
По его словам, сейчас многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным в ВС России. Провокация в Еленовке, отметил Фомин, имеет целью запугивание бойцов ВСУ, «это была попытка противодействия сдаче их в плен». В то же время украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию, указал он.
Также замминистра обратил внимание на «неуклюжие» попытки США оправдать киевский режим. При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от американских вооруженных сил и их союзников, а представители Вашингтона осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.
Помимо этого, он особо отметил благодарность раненных при ударе военнопленных российским врачам за медицинскую помощь. На брифинге также показали видео с показаниями и бойцов ВСУ и их обращением к медикам.
Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка «Азов»*. Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и «Азова»*, заблокированных на мариупольском заводе «Азовсталь», сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.
* Запрещенная в России террористическая организация.