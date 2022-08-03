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18:00 (мск), источник: © РИА Новости

Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, согласно опросу вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55%, 46% не получили необходимую медицинскую помощь, а 79% не могли связаться с родственниками.

«Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза», — рассказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, отметил Фомин. По его словам, широко известны распространенные в интернете видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями «чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР». «Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств», — добавил Фомин.

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