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11:56 (мск), источник: РИА Крым

ВСУ снова обстреляли Херсон

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Херсоне отразила очередную ракетную атаку со стороны Украины, попаданий по мостам и другой инфраструктуре нет. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет», — сказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов сообщал, что в результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.

По мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, главная задача киевского режима — дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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