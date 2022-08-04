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13:05 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате обстрела центра Донецка возросло до пяти

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка увеличилось до пяти человек, еще шесть получили ранения. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, 5 гражданских лиц погибли, еще 6 получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района.

О возможных погибших и пострадавших также ранее сообщал мэр города Алексей Кулемзин. «В Ворошиловском районе вражеский снаряд попал в кровлю дома по Театральной улице, 26. По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие», — написал он в своем Telegram-канале.

Рядом с указанным адресом находится здание театра, где проходила траурная церемония.

По словам Кулемзина, пострадали два сотрудника скорой помощи. «В результате обстрела Ворошиловского района пострадало <…> в том числе два сотрудника скорой помощи. Информация уточняется», — написал он.

Источник в экстренных службах ДНР сообщил об одном погибшем и двух пострадавших при обстреле гостиницы «Донбасс палас» и прилегающей к ней территории, сообщил корреспондент ТАСС.

«В результате обстрела в гостинице “Донбасс палас” один человек погиб, двое пострадали», — сказал источник.

Как передает с места событий корреспондент ТАСС, ресторан в отеле «Донбасс палас» оказался практически разрушен из-за обстрела.

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