Число погибших в результате обстрела центра Донецка возросло до пяти

«По предварительным данным, 5 гражданских лиц погибли, еще 6 получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района.
О возможных погибших и пострадавших также ранее сообщал мэр города Алексей Кулемзин. «В Ворошиловском районе вражеский снаряд попал в кровлю дома по Театральной улице, 26. По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие», — написал он в своем Telegram-канале.
Рядом с указанным адресом находится здание театра, где проходила траурная церемония.
По словам Кулемзина, пострадали два сотрудника скорой помощи. «В результате обстрела Ворошиловского района пострадало <…> в том числе два сотрудника скорой помощи. Информация уточняется», — написал он.
Источник в экстренных службах ДНР сообщил об одном погибшем и двух пострадавших при обстреле гостиницы «Донбасс палас» и прилегающей к ней территории, сообщил корреспондент ТАСС.
«В результате обстрела в гостинице “Донбасс палас” один человек погиб, двое пострадали», — сказал источник.
Как передает с места событий корреспондент ТАСС, ресторан в отеле «Донбасс палас» оказался практически разрушен из-за обстрела.