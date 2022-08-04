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12:00 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек

ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и трех раненых.

«В результате обстрела Ворошиловского района пострадало пять человек (в том числе два сотрудника скорой помощи). Информация уточняется», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным «Корса». По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела — всех эвакуировали в убежища.

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