При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и трех раненых.
«В результате обстрела Ворошиловского района пострадало пять человек (в том числе два сотрудника скорой помощи). Информация уточняется», — написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным «Корса». По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела — всех эвакуировали в убежища.