СКР перечислил основные версии пожара на складе Ozon

«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», — сообщается на сайте ведомства.
К настоящему времени произведены осмотры, в ходе которых были изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, проектная документация на здания, правоустанавливающие и иные документы. Проведено более 30 допросов. Назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, которые привели к возникновению пожара, а также установить размер причиненного ущерба.
Пожар на складе ритейлера, расположенном в подмосковном поселке Петровское Истринского района, произошел вчера, 3 августа. Возгорание удалось ликвидировать только сегодня утром в 5:45 мск. Открытое горение тушили больше 17 часов. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м. По данным МЧС, до сих пор неизвестна судьба двух человек, которые могли быть на складе в момент пожара.