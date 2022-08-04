Берлинский лес Грюневальд загорелся из-за детонации полицейских боеприпасов

В сообщении говорится, что угроза новых взрывов и осколочного поражения долгое время препятствовала «нормальному тушению» возгорания, и полицейские вместе с сотрудниками экстренных служб вынуждены были оставаться на расстоянии километра от очага возгорания.
Представитель пожарной службы Берлина Томас Кирштейн призвал горожан держаться подальше от леса Грюневальд, поскольку там сохраняется «опасная ситуация». По его словам, на место происшествия было вызвано подкрепление, включая «военных специалистов».
Жилым домам и другим зданиям пламя пока не угрожает, но существует угроза его распространения на фоне затяжной аномально жаркой и сухой погоды, которая сохраняется в Берлине еще с июля. «Лес сухой, как кость», — высказался по этому поводу представитель Департамента окружающей среды, мобильности, защиты прав потребителей и климата Сената Берлина Ян Томсен.
Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщал, что пожар повлиял на движение поездов местного и дальнего следования. В частности, временно нельзя добраться по железной дороге из Берлина в Потсдам. Перекрыты были и некоторые автомобильные дороги рядом с местом происшествия.
Представитель берлинской полиции заявил, что причина детонации боеприпасов пока неясна. По его словам, площадка в Грюневальде находится под постоянной охраной, она используется для хранения боеприпасов и проведения «контролируемых взрывов» и утилизации оружия.