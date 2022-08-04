Ученые зафиксировали самый короткий день на Земле Рекорд был установлен 29 июня
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
18:57 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области

БРЯНСК, 4 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине

«В настоящий момент на место выехали все оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее чиновник добавил, что по селу произвели пуск из ракетного комплекса «Точка-У». Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы и автомобиль.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, при обстреле пострадали мужчина, отправленный амбулаторно домой, и женщина, которая находится в хирургическом отделении местной больницы.

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

 Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине
'Это русская рулетка'. Как взламывают 'неприступную крепость' под Донецком
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Восемь человек погибли при обстреле центра Донецка
Брянский губернатор сообщил об обстреле поселка из «Точки-У»
В Кремле назвали вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной
МО РФ сообщило о ликвидации до 400 военных ВСУ в Константиновке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта