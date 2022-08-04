Восемь человек погибли при обстреле центра Донецка, где проходило прощание с Качурой

«Погибли: женщины 1973, 1961, 1956 года рождения, девочка 2010 г. р., мужчины 1995, 1997 г. р. Персональные данные по двум погибшим уточняются. Ранены: мужчины 1969, 1978, 1986, 1963 г. р., а также журналист российского телеканала RT», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Огнем украинской армии повреждены 13 объектов, среди них театр оперы и балета им. А. В. Соловьяненко, гостиница «Донбасс палас», котельная, кафе, а также многоквартирные жилые дома.
Представительство ДНР зафиксировало все факты «для неопровержимого доказательства ведения артиллерийского огня именно с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Карловка, и именно с применением вооружения натовского образца калибра 155 мм».
В четверг украинские силовики обстреляли центр Донецка, где проходило прощание с Качурой. Участники церемонии прощания эвакуировались в подвалы близлежащих домов. Позже церемония прощания состоялась. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел с украинской стороны спланированной террористической акцией против мирного населения.
Ольга Качура стояла у истоков Народной милиции ДНР. В апреле 2014 года она возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, в котором состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. В среду мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели Качуры. Он рассказал, что примерно в 13:30 автомобиль с ней попал под артиллерийский обстрел на трассе Горловка — Ясиноватая. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину. Качура и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале. Президент РФ Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно. Накануне глава ДНР Денис Пушилин также посмертно присвоил ей звание Героя Донецкой Народной Республики.