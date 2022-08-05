Северная Македония вернула Украине четыре истребителя Су-25

Ведомство уточнило, что Су-25 были сняты с вооружения в 2004 году. «Точные детали принятых решений, их содержание и пояснения будут рассекречены», — пообещали в Минобороны, заверив, что эти решения не наносят ущерба обороноспособности вооруженных сил республики.
В конце июля Северная Македония передала Украине танки T-72, купленные у Киева в том же 2001 году. Вместо них в Македонию из США доставят колесные бронемашины Stryker и партию противотанковых комплексов Javelin.
С января по ноябрь 2001 года на северо-западе Македонии происходили вооруженные столкновения албанских сепаратистов с силами безопасности страны. Тогда Украина поставила республике партию танков и истребители.