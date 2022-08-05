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00:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Северная Македония вернула Украине четыре истребителя Су-25

Северная Македония отдала Украине четыре истребителя Су-25, купленные у Киева в 2001 году, сообщил телеканал РТС. Министерство обороны Северной Македонии не опровергло и не подтвердило эту информацию.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Ведомство уточнило, что Су-25 были сняты с вооружения в 2004 году. «Точные детали принятых решений, их содержание и пояснения будут рассекречены», — пообещали в Минобороны, заверив, что эти решения не наносят ущерба обороноспособности вооруженных сил республики.

В конце июля Северная Македония передала Украине танки T-72, купленные у Киева в том же 2001 году. Вместо них в Македонию из США доставят колесные бронемашины Stryker и партию противотанковых комплексов Javelin.

С января по ноябрь 2001 года на северо-западе Македонии происходили вооруженные столкновения албанских сепаратистов с силами безопасности страны. Тогда Украина поставила республике партию танков и истребители.

Лаура Кеффер

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