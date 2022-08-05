СБУ задержала мужчину за призыв нанести ракетный удар по памятнику Бандере

«В СБУ сообщают о задержании мужчины, который призывал ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове и передал ДНР координаты этого памятника. В качестве доказательства приводится переписка подозреваемого с представителями ДНР», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Страны». Издание публикует скриншоты сообщений подозреваемого, где он просит «один “Калибр” на уничтожение памятника Бандере».
Бандера был лидером «Организации украинских националистов»* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — «Украинской повстанческой армии»* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне». Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.