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17:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Энергодара сообщили о пожаре на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (АЭС) на ее территории начался пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Энергодара.

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Источник: РИА "Новости"

«Оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимого для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар», — рассказали в администрации города.

На место прибыли сотрудники пожарной спецчасти, однако они могут приступить к тушению: оборванные линии находятся под напряжением, а также высока вероятность выпадения осадков. В администрации добавили, что обстрел произошел во время пересменки работников станции.

ВСУ неоднократно наносили удары по крупнейшей в Европе АЭС. 20 июля украинская сторона атаковала станцию с помощью дронов-камикадзе. Для отражения обстрелов ВСУ в Запорожье была усилена российская группировка войск ПВО.

Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы плутония и обогащенного урана, что может говорить, как замечают эксперты, о создании Украиной ядерного оружия.

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