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19:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Вцепившийся в лицо россиянину кот стал виновником ДТП

В Подмосковье водитель попал в ДТП из-за кота, который вцепился ему в лицо. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел возле СНТ «Ромашка» Богородского городского округа. Питомец находился на руках пассажирки без переноски. В один момент кот подпрыгнул и вцепился в лицо водителю, в результате чего мужчина не справился с управлением и въехал в дерево, стоящее на обочине.

На место ДТП прибыли сотрудники МЧС и помогли пострадавшим выбраться из автомобиля. «Водитель и пассажирка, получившие повреждения различной степени тяжести, вскоре были переданы в руки врачей бригады медицины катастроф», — говорится в сообщении.

Кот остался жив, однако после аварии скрылся в ближайших кустах. Найти животное не удалось.

Ранее в Архангельской области пять человек пострадали в ДТП из-за того, что в салон автомобиля влетел шмель и напугал россиянок.

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