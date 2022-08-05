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21:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В нескольких израильских городах сработали сирены воздушной тревоги

Армия Израиля сообщила, что в городах Явне и Лахиш сработала сирена воздушной тревоги, предупреждая о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа. Один из израильских телеканалов, передает Reuters, показал кадры, как система ПВО сбивает две ракеты, запущенные с территории Газы.

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«Сирены прозвучали в городах Явне и Лахиш… за последние несколько минут в центральном и южном Израиле прозвучали сирены», — сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Times of Israel уточняет, что в Тель-Авиве сирены еще не сработали. «За последние 20 минут было обстреляно несколько заграждений, но первые снаряды были нацелены только на города, расположенные ближе к границе с Газой», — поясняется в сообщении местного издания.

Ранее сегодня, 5 августа, вооруженные силы Израиля объявили о начале антитеррористической операции «Рассвет», направленной против группировки «Палестинский исламский джихад». По данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате боевых действий погибли восемь человек, в том числе один ребенок и один из командиров террористической группировки.

Андрей Сапожников

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