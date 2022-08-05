Власти Тель-Авива открыли бомбоубежища после обстрелов из сектора Газа

Сирены воздушной тревоги сработали в городе Явне в центральной части Израиля и Лахише на юге страны вечером 5 августа. Позднее сирены прозвучали в городах Бат-Ям, Ришон-ле-Цион и Холон.
Представитель палестинского «Исламского джихада» (также известен как «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация) заявил, что базирующаяся в Секторе Газа террористическая группировка берет на себя ответственность за ракетный обстрел.
Ракетный обстрел произошел через несколько часов после того, как ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» против «террористических целей» палестинской группировки «Исламский джихад» (также «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация).
Армия обороны Израиля ударила по сектору Газа, где правит палестинское исламистское движение ХАМАС, власти ввели в близлежащих районах режим ЧП. Среди убитых оказался один из самых высокопоставленных командиров группировки Тайсир аль-Джабари. По данным Минздрава анклава, в результате удара погибли 10 человек, включая 5-летнюю девочку, еще 55 человек пострадали.