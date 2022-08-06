За «Искандеры» откатили наличными

Главное следственное управление СКР расследовало это уголовное дело с мая 2021 года. Причем практически сразу Алле Лалетиной была ужесточена мера пресечения — с домашнего ареста, который она отбывала в своем подмосковном особняке по делу о 14 «мертвых душах», фиктивно трудоустроенных в НЗИВ, топ-менеджер «Ростеха» была переведена в СИЗО. За год расследования эта мера пресечения для бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации не поменялась.
По данным ГСУ СКР, которое опиралось на материалы службы экономической безопасности ФСБ, Лалетина получала взятки (ч. 6 ст. 290 УК) в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года. Как считает следствие, через два месяца после своего назначения гендиректором НЗИВ Рустам Измайлов приехал в центральный офис «Ростеха» на улице Усачева, 24, где встретился с Лалетиной.
Последняя потребовала от топ-менеджера выплачивать ей по 6 млн руб. ежемесячно, взамен пообещав общее покровительство Измайлову и финансирование программы модернизации предприятия.
Для этого, как следует из материалов уголовного дела, Лалетина намеревалась использовать свою участие в совете директоров ростеховского НПО «Техмаш».
Согласившись на коррупционное предложение Лалетиной, гендиректор НЗИВ стал ежемесячно возить деньги в столичный регион. Передача наличных, по версии следствия, осуществлялась в офисе «Ростеха», в расположенном недалеко от него ресторане Вlack Market, в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, в особняке Лалетиной в элитном коттеджном поселке «Ландшафт» в подмосковной Жуковке, а также в ТЦ Dream House в Барвихе.
Также гендиректор оборонного завода, выпускающего головные части ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», реактивные снаряды к системам залпового огня, морские мины и другие изделия для оборонных целей, оплатил двадцатидневный отдых Лалетиной в Турции в апреле—мае 2018 года.
На эту поездку было потрачено, по данным следствия, 2,5 млн руб.
Таким образом, общая сумма взяток, переданных бывшему топ-менеджеру «Ростеха», считают в СКР, составила 70 млн руб.
Свою вину Лалетина не признала, а ее адвокат отказалась от комментариев.
Рустам Измайлов, уволившийся с должности гендиректора НЗИВ в 2019 году, дал признательные показания, которые были оформлены, по данным «Ъ», как явка с повинной, что позволило заявителю уйти от уголовной ответственности.
Как отметили в «Ростехе», Лалетина «давно не работает в корпорации», а комментарии по делу в данном случае — прерогатива правоохранительных органов.
Напомним, что помимо завершенного расследования бывший топ-менеджер обвиняется и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Это уголовное дело находится в производстве УМВД по Северному округу Москвы. Его фигурантами помимо Лалетиной являются две ее знакомых — бывший заместитель гендиректора НПК «Техмаш» Екатерина Тютюникова и Людмила Животовская, которые помогли ей оформить 14 «мертвых душ» в столичный офис НЗИВ и получать за них зарплаты.