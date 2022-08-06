Россиянин Винник предстал перед судом в США

«Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско», — говорится в пресс-релизе. Подробности заседания не приводятся.
В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
«После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США… чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей», — заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший.
Министерство юстиции выразило признательность греческим коллегам за «сотрудничество в переводе подзащитного в США».
Россиянина доставили из Греции в Бостон на частном самолете после его прилета из Франции. Затем Винника перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона ему дали позвонить домой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию Винника, заявила, что Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, а сама выдача Винника является свидетельством проводимого греческим руководством конфронтационного курса против России. По ее словам, Россия не бросит своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его прав и интересов.
Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Там его обвиняют в легализации не менее четырех миллиардов долларов, полученных от преступной деятельности, через биткоин-биржу BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.
Его выдачи также требовали Россия и Франция.
В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Во Франции Винника оправдали по 19 из 20 обвинениям, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор — пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся во Франции не уголовным преступлением, а проступком.
После того, как срок заключения истек, Винник продолжал оставаться в тюрьме. Его должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, но тогда ЕСПЧ запретил передавать россиянина Афинам.
Америка 15 июля отозвала из Франции свой запрос об экстрадиции Винника. По словам французского адвоката Фредерика Бело, при помощи такого маневра США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда его как можно быстрее отправят в Соединенные Штаты.