Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями СочиПредлагаем вам проверить память или интуицию, вдохновиться видами курорта и, возможно, записать парочку достопримечательностей, которые наверняка стоит посетить в Сочи
Фоторепортажи
12Празднование Дня ВДВ
16Производство новых 100-рублевых купюр
02:48 (мск), источник: Известия

Россия привезет международных экспертов на место удара ВСУ по Еленовке

Москва доставит на место украинского удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР) международных экспертов и журналистов. Об этом 5 августа заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) расследует обстоятельства обстрела украинской стороной колонии в Еленовке.

Отмечалось, что, согласно первоначальным результатам экспертного исследования, обстрел велся с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил очевидность факта того, что украинские пленные в Еленовке погибли от рук своих же — военных вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией) начали давать показания.

Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

Между тем, 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что он запускает миссию по установлению фактов и деталей по обстрелу следственного изолятора в Еленовке. При этом он отметил отсутствие у него полномочий для запуска уголовного расследования.

ВСУ нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО у поселка Еленовка, где содержались украинские военнопленные, в том числе «азовцы» в ночь на 29 июля. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал провокацией удар украинских военных.

В результате атаки на СИЗО погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

До этого, в июне, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков делал заявление о том, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. Он отмечал, что ведутся обстрелы тех, кто хочет сдаться в плен союзным силам.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Спецоперация на Украине
Минобороны подтвердило удар ВСУ по Запорожской АЭС
Минстрой назвал сроки полного восстановления Мариуполя
В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала
МО РФ сообщило об уничтожении двух гаубиц США под Запорожьем
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта