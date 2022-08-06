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07:01 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонские власти отказались признавать назначенного Киевом «губернатора»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины, принимаемые киевскими властями кадровые решения на регион не распространяются, заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабмин одобрил на должность «главы» Херсонской областной государственной администрации кандидатуру Ярослава Янушевича.

«Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине», — сказал Стремоусов.

Замглавы администрации добавил, что херсонские власти «вообще не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез», поскольку те «перешли грани этики и морали», начав обстрелы региона и выражая радость по поводу разрушений и гибели мирных граждан.

Назначенный Киевом глава областной госадминистрации «никогда не приедет в Херсонскую область», выразил уверенность Стремоусов.

«Он — виртуальный губернатор. Это пустышка», — заключил он.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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