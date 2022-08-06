Херсонские власти отказались признавать назначенного Киевом «губернатора»

Ранее представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабмин одобрил на должность «главы» Херсонской областной государственной администрации кандидатуру Ярослава Янушевича.
«Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине», — сказал Стремоусов.
Замглавы администрации добавил, что херсонские власти «вообще не воспринимают любые заявления киевского режима всерьез», поскольку те «перешли грани этики и морали», начав обстрелы региона и выражая радость по поводу разрушений и гибели мирных граждан.
«Он — виртуальный губернатор. Это пустышка», — заключил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.