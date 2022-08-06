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10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка минами «Лепесток» со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Донецку, задействовав запрещенные противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) «Лепесток». Об этом в субботу, 6 августа, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По данным штаба, обстрелу подвергся Куйбышевский район города.

«Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине. При этом он отметил, что у него нет точной информации по этой теме.

ВСУ начали активно применять мины «Лепесток» при обстреле Донецка в июле. Местные жители обнаруживали опасные противопехотные мины на дорогах и своих придомовых участках, а также на улицах в центре города.

Применение мин «Лепесток» запрещено Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала данный документ в 2005 году.

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