В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка минами «Лепесток» со стороны ВСУ

По данным штаба, обстрелу подвергся Куйбышевский район города.
«Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО», — говорится в сообщении.
Ранее в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине. При этом он отметил, что у него нет точной информации по этой теме.
ВСУ начали активно применять мины «Лепесток» при обстреле Донецка в июле. Местные жители обнаруживали опасные противопехотные мины на дорогах и своих придомовых участках, а также на улицах в центре города.
Применение мин «Лепесток» запрещено Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала данный документ в 2005 году.