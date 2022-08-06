Актриса Энн Хеч попала в два ДТП подряд, сообщили СМИ

По сообщению издания, актриса сначала врезалась на машине в гараж жилого комплекса, после чего спустя некоторое время врезалась в здание дома.
«Авария случилась чуть позже полудня в районе Мар Виста в Лос-Анджелесе. Очевидцы рассказали TMZ, что она (актриса — ред.) была за рулем синего Mini Cooper и врезалась в гараж жилого комплекса. Жители комплекса пытались вытащить Энн из машины, но она включила задний ход и умчалась. Немногим позже она врезалась в расположенный рядом дом, что привело к возгоранию», — пишет издание.
Отмечается, что огонь распространился также и на дом. Издание приводит фотографию, на которой Хеч запечатлена в автомобиле и на которой видно, что в машине была бутылка с красной крышкой. По оценке TMZ, в бутылке мог быть алкогольный напиток.
Издание пишет, что актриса, «по всей видимости, получила сильные ожоги», однако их степень неизвестна. По сведениям TMZ, сейчас Хеч госпитализирована, ожидается, что она выживет. Между тем телеканал CNN сообщает, что состояние актрисы оценивается как критическое.
Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как «Вулкан», «Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей» и «Копы в глубоком запасе», а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии «Эми» за роль в фильме «Другой мир». В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.