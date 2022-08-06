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22:04 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конка в Запорожской области чтобы взорвать его и обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в селе Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сообщил он.

Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России, войска ДНР и ЛНР не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, исключительно гуманно относятся к населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

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