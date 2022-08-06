22:04 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации в Запорожье
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конка в Запорожской области чтобы взорвать его и обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.