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02:29 (мск), источник: ТАСС

Журналистку «Комсомольской правды» задержали в Косове по обвинению в шпионаже

БЕЛГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова задержана в Косове по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил в субботу глава МВД непризнанного образования Джелаль Свечлия.

Источник: AP 2022

«Сегодня на погранпереходе на севере [Косова] задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — написал Свечлия на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской).

Глава МВД Косова уточнил, что Асламова «задержана до выяснения ее намерений».

Свечлия утверждает, что попытка журналистки «Комсомольской правды» въехать в Косово после очередного обострения в непризнанном образовании «ясно доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».

Вечером 31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали.

В ряде городов на севере края звучали сирены.

К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО.

Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

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