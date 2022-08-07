Журналистку «Комсомольской правды» задержали в Косове по обвинению в шпионаже

«Сегодня на погранпереходе на севере [Косова] задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — написал Свечлия на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской).
Свечлия утверждает, что попытка журналистки «Комсомольской правды» въехать в Косово после очередного обострения в непризнанном образовании «ясно доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».
Вечером 31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали.
К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО.
Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.