09:33 (мск), источник: Газета.Ру
Власти Косово отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову
Власти Косово в ночь на 7 августа отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, сообщает газета.
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В публикации издания отмечается, что Асламова вышла на связь с редакцией и заявила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе, куда она самостоятельно добралась на автобусе после того, как ее отпустили.
«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», — сказала Асламова.
Она также добавила, что после задержания в Косово ей говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать Украине.
7 августа сообщалось, что журналистка газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова не выходила на связь с момента своего задержания в Косово. По информации СМИ, Асламова трудилась над специальным репортажем, касающимся роста напряжения между Сербией и Косово.
Дарья Асламова за время своей карьеры побывала во многих горячих точках мира — в том числе в Чечне, Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, Таджикистане и многих других. В 2003 году она стала первой журналисткой, взявшей интервью у Саддама Хусейна.