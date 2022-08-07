16:17 (мск), источник: Секрет Фирмы
В Китае сгорел мост, переживший татаро-монгольское нашествие
В китайской провинции Фуцзян из-за сильнейшего пожара обрушился старинный мост Пиннань Ваньань, который считается национальной реликвией. Его построили более 900 лет во времена правления династии Цзинь, отметило национальное телевидение КНР. Журналисты добавили, что мост пережил даже татаро-монгольское нашествие, но сейчас оказался уничтожен и восстановлению уже не подлежит. Точную причину возгорания устанавливают власти.