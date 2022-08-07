На Западе вспомнили о старом методе борьбы с РоссиейКонцепция «Римленд» принесла Америке победу в двух мировых битвах и холодной войне, утверждает журналист Мишель Гурфинкель в колонке для The Wall Street Journal
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
Спецоперация на Украине
16:17 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Китае сгорел мост, переживший татаро-монгольское нашествие

В китайской провинции Фуцзян из-за сильнейшего пожара обрушился старинный мост Пиннань Ваньань, который считается национальной реликвией. Его построили более 900 лет во времена правления династии Цзинь, отметило национальное телевидение КНР. Журналисты добавили, что мост пережил даже татаро-монгольское нашествие, но сейчас оказался уничтожен и восстановлению уже не подлежит. Точную причину возгорания устанавливают власти.

Во время загрузки произошла ошибка.

На место ЧП приехали руководители уездного комитета партии и управы, а также пожарные. К концу дня возгорание ликвидировали.

Пиннань Ваньань к тому же имеет репутацию самого длинного плетёного деревянного моста в Китае — 98,2 м от берега до берега.

Для моста это не первый пожар. Его сожгли на 47-м году правления императора Канси династии Цин, но восстановили на седьмом году правления Цяньлуна в 1742 году. Затем сооружение ремонтировали при последующих династиях.

В 1990 году его взяли под охрану культурных реликвий на уездном уровне, а в 1991 году он стал объектом под охраной культурных реликвий на уровне провинции. В 2006 году мост объявили одним из национальных объектов по защите ключевых культурных реликвий.

Александра Лашко

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Госдуме потребовали уволить Урганта
Суд простил российским банкирам 88 млрд рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта