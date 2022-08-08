СМИ: из сектора Газа после начала перемирия запустили снаряды в сторону Израиля

По информации издания, снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля «всего через несколько минут» после начала действия режима прекращения огня, который вступил в силу в 23:30 по местному времени (совпадает с московским).
Как сообщает в свою очередь государственное радио Kan, одна из ракет упала на открытой местности в районе населенного пункта Эшколь, жертв в результате инцидента нет.
Армейская пресс-служба уже после начала перемирия сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в районах, прилегающих к сектору Газа. При этом в израильской армии подчеркнули, что ее силы после условленного часа ударов по палестинскому анклаву больше не наносили. «В 23:25 Армия обороны Израиля поразила террористические цели, принадлежащие террористической организации “Исламский джихад”. Это был последний удар Армии обороны Израиля до начала режима прекращения огня, назначенного на 23:30», — заявили в пресс-службе.
В армии также сообщили, что по итогам оценки ситуации, проведенной в воскресенье вечером, было принято решение оставить в силе все ограничительные меры для населения в районах, прилегающих к сектору Газа, до дальнейших уведомлений. Повторная оценка обстановки будет проведена в понедельник утром, добавили в армейской пресс-службе.
В пятницу израильская армия объявила о начале операции «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в Газе. За три дня радикалы выпустили по Израилю сотни ракет, а израильские военные нанесли удары по десяткам целей в палестинском анклаве.
В воскресенье власти Израиля подтвердили, что достигнуто соглашение о введении в секторе Газа режима прекращения огня с 23:30. Израиль оставил за собой право на применение силы в случае нарушения этой договоренности.