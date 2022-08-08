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02:47 (мск), источник: РБК

Краснов объяснил признание «Азова» в России террористической организацией

Генпрокуратура России установила, что участники украинского нацбатальона «Азов» используют запрещенные средства и методы ведения войны, в том числе пытки мирных граждан и убийства детей.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Подача в Верховный суд России иска о признании «Азова» террористической организацией и запрете ее деятельности в стране была «безусловной и очевидной». Об этом заявил российский генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, были установлены факты применения членами этой организации запрещенных средств и методов ведения войны, а также собраны доказательства совершения ими преступлений экстремистской и террористической направленности.

«Преступления, совершенные боевиками “Азова”, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны», — подчеркнул Краснов, указав на то, что боевики взяли нацистскую символику и лозунги за основу.

Он указал на то, что во время заседания суда выступили правозащитники, журналисты и общественные деятели, которые представили материалы о пытках и убийствах мирных граждан, включая детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания мирных жителей со стороны боевиков.

«Суд согласился с мнением о необходимости запретить деятельность объединения “Азов” немедленно», — добавил генпрокурор.

Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России 2 августа.

Теперь за участие в организации предусмотрена уголовная ответственность: организаторам — вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации.

«Азов» был сформирован в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.

Россия не раз заявляла, что «Азов» — неонацистское объединение. В начале мая министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на то, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов “Ваффен-СС”, открыто читают и пропагандируют “Майн кампф”. По его словам, ведущую роль в их подготовке играли США и Канада, которые хотели, чтобы боевики “Азова” “вливались в регулярные ВС Украины”.

В начале спецоперации России на Украине участники «Азова» в течение двух месяцев находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В апреле президент России Владимир Путин отменил штурм предприятия, приказав его блокировать.

При посредничестве ООН активизировались переговоры об эвакуации мирных граждан и военных. В начале мая с завода сначала вывели гражданских, а позже начали сдаваться в плен военные. 20 мая «Азовсталь» перешла под полный контроль ВС России. По данным Минобороны России, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов».

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