10:58 (мск), источник: Daily Storm
Убил по ошибке, но в тюрьму не попал: на Камчатке огласили приговор депутату-миллионеру Редькину
Также бывшего парламентария оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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Суд признал виновным бывшего депутата Законодательного собрания Камчатского края и миллионера Игоря Редькина в убийстве по неосторожности. Он застрелил человека во время охоты. За это экс-парламентарий был приговорен к году ограничения свободы, но с учетом того, что Редькин находился во время следствия под домашним арестом, срок наказания сократили на три месяца.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев со штрафом 200 тысяч рублей», — сообщает региональное управление Следственного комитета.
Отмечается, что сначала Редькину были предъявлены обвинения по статье за умышленное убийство, однако затем его действия были переквалифицированы на причинение смерти по неосторожности.
Также Редькин был признан виновным в незаконной охоте. Приговор еще не вступил в законную силу.
2 августа 2021 года Редькин недалеко от свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района случайно подстрелил местного жителя. 30-летний мужчина скончался в больнице. Свою вину экс-депутат признал. Он пояснил, что охотился на зверя и выстрелил, не зная, что перед ним человек, приняв мишень за животное.
Позже следователи установили, что миллионер также убил бурого медведя в неположенном месте и без разрешения на охоту.
После происшествия Редькина исключили из «Единой России». По данным официальной декларации, доход Редькина за 2020 год составил почти 315 миллионов рублей.
Денис Герасимов