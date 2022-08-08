Минобороны РФ: Киев совершил акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС

«Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС», — сообщил он.
По данным военного ведомства, в результате обстрела была повреждена высоковольтная линия «Каховская», которая подавала электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую область. Произошедший скачок напряжения вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции, однако сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Задымление ликвидировали прибывшие на место пожарные, отметил Конашенков.
После произошедшего мощность 5-го и 6-го энергоблоков АЭС была снижена до 500 МВт, уточнил представитель Минобороны РФ.
7 августа администрация Энергодара сообщила об обстрелах атомной электростанции со стороны ВСУ. С марта текущего года она находится под контролем российских военнослужащих. В МИД РФ заявляли, что станцией продолжает управлять украинский оператор.