На Западе вспомнили о старом методе борьбы с РоссиейКонцепция «Римленд» принесла Америке победу в двух мировых битвах и холодной войне, утверждает журналист Мишель Гурфинкель в колонке для The Wall Street Journal
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
13:31 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны РФ: Киев совершил акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 7 августа киевский режим совершил акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

Спецоперация на Украине

«Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС», — сообщил он.

По данным военного ведомства, в результате обстрела была повреждена высоковольтная линия «Каховская», которая подавала электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую область. Произошедший скачок напряжения вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции, однако сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Задымление ликвидировали прибывшие на место пожарные, отметил Конашенков.

После произошедшего мощность 5-го и 6-го энергоблоков АЭС была снижена до 500 МВт, уточнил представитель Минобороны РФ.

7 августа администрация Энергодара сообщила об обстрелах атомной электростанции со стороны ВСУ. С марта текущего года она находится под контролем российских военнослужащих. В МИД РФ заявляли, что станцией продолжает управлять украинский оператор.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Московский подросток пытался утопить в ванной младшую сестру
Галкин пошутил над русскими на концерте в Латвии
Спецоперация на Украине
Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума
Нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность из-за ударов ВКС РФ
Песков: обстрелы Запорожской АЭС чреваты катастрофой
МО РФ: Киев совершил акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта