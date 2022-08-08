В Минобороны заявили об уничтожении РСЗО HIMARS под Краматорском

Также, по сообщению Конашенкова, ВС России уничтожили батарею РСЗО «Ураган», батарею самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» и три взвода РСЗО «Град».
По уточненным данным военного ведомства, с 24 февраля ВС России уничтожили 791 боевую машину РСЗО, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.