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14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны заявили об уничтожении РСЗО HIMARS под Краматорском

Вооруженные силы (ВС) России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Краматорском. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине

Также, по сообщению Конашенкова, ВС России уничтожили батарею РСЗО «Ураган», батарею самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» и три взвода РСЗО «Град».

По уточненным данным военного ведомства, с 24 февраля ВС России уничтожили 791 боевую машину РСЗО, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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