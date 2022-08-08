На Западе вспомнили о старом методе борьбы с РоссиейКонцепция «Римленд» принесла Америке победу в двух мировых битвах и холодной войне, утверждает журналист Мишель Гурфинкель в колонке для The Wall Street Journal
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
12Празднование Дня ВДВ
17:05 (мск), источник: © РИА Новости

Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области ожидают от ООН конструктивных и конкретных действий на фоне обстрелов АЭС в Энергодаре со стороны Украины, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

«Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и каких-то конкретных действий, потому что сейчас мы видим, что ООН занимает позицию, мягко говоря, очень непростую. И почему-то на уровне клерков ООН идет давление на МАГАТЭ, идет режим саботажа, и никакие вопросы не поднимаются», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.

Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.

По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

 США ищут замену Зеленскому
'Мы с Россией'. Турки разозлились на Запад
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Референдум в Запорожской области пройдет очно
Нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность из-за ударов ВКС РФ
Песков: обстрелы Запорожской АЭС чреваты катастрофой
МО РФ: Киев совершил акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта