Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС

«Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и каких-то конкретных действий, потому что сейчас мы видим, что ООН занимает позицию, мягко говоря, очень непростую. И почему-то на уровне клерков ООН идет давление на МАГАТЭ, идет режим саботажа, и никакие вопросы не поднимаются», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».
Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.