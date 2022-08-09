Что известно об обыске ФБР в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде

ТАСС собрал основное о прошедших обысках.
В обысках, по разным данным, принимали участие от нескольких десятков (телеканал Fox News) до сотни (газета The New York Times) агентов ФБР. Они сосредоточились на офисе Трампа, а также на жилых помещениях, где проживает экс-президент, когда находится в Мар-а-Лаго. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф.
Представители правоохранительных органов изъяли, по информации Fox News, несколько коробок с предметами и документами. Как утверждает сын бывшего хозяина Белого дома Эрик Трамп, они не нашли ничего компрометирующего. С собой они забрали некоторые вещи членов семьи и фотографии.
У Мар-а-Лаго продолжают дежурить сотрудники Секретной службы и полиции, собираются сторонники Трампа. Обстановка на месте спокойная.
Проведение обысков сотрудниками ФБР означает, что они смогли предоставить федеральному судье достаточно доказательств, что в результате могут быть обнаружены свидетельствующие о противозаконной деятельности материалы.
Однако сам по себе факт обысков не является свидетельством наличия достаточных оснований для предъявления обвинений или намерения их предъявить.
Американские СМИ пока избегают утверждений о возможных последствиях обысков для Трампа. Тем не менее законодательство страны в качестве санкций за определенные правонарушения предусматривает возможность ограничения права занимать государственные посты.
Обыски проходят на фоне неподтвержденной информации, появившейся летом в ряде американских СМИ, что Трамп уже осенью может объявить о намерении бороться за пост президента в 2024 году.
Информацию об обысках подтвердил сам Трамп. Он назвал их политическим преследованием и обвинил Демократическую партию в попытке устранить возможного конкурента на президентских выборах 2024 года.
Ни Минюст, проводящий расследование, ни ФБР, сотрудники которого осуществляли обыски, с комментариями не выступали. Не было также заявлений от Белого дома.
По информации телеканала CBS, в администрации нынешнего президента США Джо Байдена узнали об обысках из новостей — предварительного уведомления они не получили.
В защиту Трампа высказался ряд ведущих политиков из числа республиканцев, в том числе губернатор Флориды Рон Десантис и лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти.
В январе 2022 года Национальное управление архивов и документации США истребовало у Трампа 15 коробок с документами, относящимися к деятельности офиса президента, которые были вывезены в Мар-а-Лаго из Белого дома. В феврале NARA обратилось в Минюст с просьбой провести проверку того, как бывший американский лидер обращался с данными документами, некоторые из которых имели гриф «секретно» или «совершенно секретно».
Газета The Washington Post тогда писала, что сотрудники NARA предположили, что Трамп мог нарушить законы США, касающиеся обращения с правительственными бумагами, в том числе теми, которые могут считаться секретными. Трамп в свою очередь отметил, что он взаимодействует с NARA по данному вопросу и организовал «транспортировку ящиков с президентскими документами» в соответствии с законодательством США.
Это одно из ряда дел, связанных с экс-президентом США. Прокуратура Нью-Йорка проверяет финансовые операции его компании в рамках гражданского иска. Минюст проводит расследование штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Однако на данный момент ведущие американские СМИ связывают обыски именно с «архивным делом».