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13:40 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили более 300 снарядов к РСЗО HIMARS и гаубицам М777

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили действующий заглубленный командный пункт Воздушных сил Украины в Винницкой области. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Источник: РИА "Новости"

«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт Воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области.

«Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», — добавил он.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System) смонтирована на пятитонное шестиколесное шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV (Family of Medium Tactical Vehicle). Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30−80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).

М777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм, разработанная британской компанией BAE Systems и сменившая на вооружении Сухопутных войск США более тяжелые гаубицы М198. Также имеется в распоряжении армий Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение состоялось в Афганистане. Дальность стрельбы М777 обычным снарядом составляет около 25 км, специальным — до 40 км.

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